Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Для борьбы с терроризмом НАТО нужен Израиль | Фото:10.12 14:20   MIGnews.com

Для борьбы с терроризмом НАТО нужен Израиль

Трамп и Макрон правы в том, что если думать о НАТО исключительно с точки зрения геостратегического конфликта с Россией, то это не имеет отношения к продолжающейся и, возможно, гораздо более серьезной борьбе против исламистского террора. Это настоящая работа НАТО в 21 веке. Это также, почему его нынешняя структура с Турцией внутри и Израилем со стороны остается большой проблемой.

Соединенные Штаты и НАТО в значительной степени полагаются на Израиль, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Не секрет, что разведывательная информация, которой делится Израиль, жизненно важна для безопасности США и альянса. Израиль тесно сотрудничает с американцами и западноевропейцами, когда дело доходит до борьбы с ИГИЛ и угрозой со стороны Ирана. Совместные учения, которые Америка и некоторые другие союзники по НАТО проводят с Израилем, также свидетельствуют о том, что, хотя еврейское государство не является частью официальной структуры альянса, такой как НАТО, оно является важным элементом защиты Запада. И все же Эрдогану, как и остальным руководителям НАТО, было положено торжество на юбилейном саммите в Лондоне, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был явно исключен.

Разговоры о ликвидации НАТО - будь то из сторонников неофициальной изоляции Трампа «Америка прежде всего» или левых, которые рассматривают проекцию власти США как присущую злу, - одинаково ошибочны. Но если НАТО и впредь будет играть ту роль в защите демократии, на которую рассчитывали ее основатели, то ей придется измениться. Он может начать с того, чтобы найти способ обойти Турцию Эрдогана, одновременно или формально или неформально вовлекая Израиль в альянс,- пишет Jewish Press.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:40
Иранский финансовый коллапс: продажи нефти упали на 70%
15:27
Сирия станет иранским Вьетнамом
15:10
В Нидерландах снижен уровень террористической угрозы
15:04
Ушла из жизни вокалистка Roxette Мари Фредрикссон  
14:48
Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата
14:12
 Шломи Саранга: остановить безумие эленктровелосипедов
14:04
4-кратный олимпийский чемпион РФ Тихонов оценил решение WADA
13:45
Дело об экстрадиции секс-преступницы Лейфер затягивается
13:19
Джунгли Тель-Авива: 10-20 раненых электровелосипедами в день
13:18
Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство
13:00
Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем
12:39
Амир Перец: моя цель — арабы и харедим
12:12
Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит
11:59
Стрельба в чешской больнице: шесть погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus