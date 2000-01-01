10.12 14:20 MIGnews.com

Для борьбы с терроризмом НАТО нужен Израиль

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Трамп и Макрон правы в том, что если думать о НАТО исключительно с точки зрения геостратегического конфликта с Россией, то это не имеет отношения к продолжающейся и, возможно, гораздо более серьезной борьбе против исламистского террора. Это настоящая работа НАТО в 21 веке. Это также, почему его нынешняя структура с Турцией внутри и Израилем со стороны остается большой проблемой.Соединенные Штаты и НАТО в значительной степени полагаются на Израиль, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Не секрет, что разведывательная информация, которой делится Израиль, жизненно важна для безопасности США и альянса. Израиль тесно сотрудничает с американцами и западноевропейцами, когда дело доходит до борьбы с ИГИЛ и угрозой со стороны Ирана. Совместные учения, которые Америка и некоторые другие союзники по НАТО проводят с Израилем, также свидетельствуют о том, что, хотя еврейское государство не является частью официальной структуры альянса, такой как НАТО, оно является важным элементом защиты Запада. И все же Эрдогану, как и остальным руководителям НАТО, было положено торжество на юбилейном саммите в Лондоне, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был явно исключен.Разговоры о ликвидации НАТО - будь то из сторонников неофициальной изоляции Трампа «Америка прежде всего» или левых, которые рассматривают проекцию власти США как присущую злу, - одинаково ошибочны. Но если НАТО и впредь будет играть ту роль в защите демократии, на которую рассчитывали ее основатели, то ей придется измениться. Он может начать с того, чтобы найти способ обойти Турцию Эрдогана, одновременно или формально или неформально вовлекая Израиль в альянс,- пишет Jewish Press.