10.12 13:00 MIGnews.com

Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем

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Народы Ближнего Востока заинтересованы в мире с Израилем, заявил бывший главный сефардский раввин Иерусалима Шломо Амар в ходе визита в Бахрейн, передает израильский телеканал Kanal 12.Амар накануне прибыл в столицу Бахрейна Манаму, где проходит конференция с участием религиозных лидеров Катара, Ливана, Египта и Иордании.В ходе визита раввин встретился с религиозными деятелями арабских стран и государств Ближневосточного региона, в том числе королем Бахрейна Хамадом ибн Исой.«Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем», - сказал Амар на конференции.По его словам, граждане Израиля должны посещать Бахрейн, а бахрейнцы - Израиль.Раввин также призвал лидеров стран Ближневосточного региона поддержать мир с Израилем.Отметим, что по информации телеканала, король Бахрейна в своем выступлении на конференции отметил, что основа мирного процесса должна исходить из Иерусалима, что подготовит основу для крепких отношений с этой страной.Напомним, что из арабских стран лишь Иордания и Египет установили дипломатические отношения с Израилем.