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Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем | Фото:10.12 13:00   MIGnews.com

Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем

Народы Ближнего Востока заинтересованы в мире с Израилем, заявил бывший главный сефардский раввин Иерусалима Шломо Амар в ходе визита в Бахрейн, передает израильский телеканал Kanal 12.

Амар накануне прибыл в столицу Бахрейна Манаму, где проходит конференция с участием религиозных лидеров Катара, Ливана, Египта и Иордании.

В ходе визита раввин встретился с религиозными деятелями арабских стран и государств Ближневосточного региона, в том числе королем Бахрейна Хамадом ибн Исой.

«Народы Ближнего Востока хотят мира с Израилем», - сказал Амар на конференции.

По его словам, граждане Израиля должны посещать Бахрейн, а бахрейнцы - Израиль.

Раввин также призвал лидеров стран Ближневосточного региона поддержать мир с Израилем.

Отметим, что по информации телеканала, король Бахрейна в своем выступлении на конференции отметил, что основа мирного процесса должна исходить из Иерусалима, что подготовит основу для крепких отношений с этой страной.

Напомним, что из арабских стран лишь Иордания и Египет установили дипломатические отношения с Израилем.


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