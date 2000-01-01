10.12 11:52 MIGnews.com

К вопросу о Соглашении о ненападении

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На веб-сайте JCPA Йони Бен Менахем с ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в Иерусалиме, пишет, что Израиль пытается продвинуть соглашение о ненападении с четырьмя арабскими странами, которые в настоящее время не имеют дипломатических отношений с Израилем. Этими странами являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.Это соглашение, по его утверждению, стало бы трамплином к полной нормализации отношений между Израилем и этими четырьмя странами, которые уже ведут закулисные связи.Документ включает в себя поддержание дружественных связей между Израилем и этими арабскими странами на основе договоров ООН и международного права и принятие мер, необходимых для предотвращения враждебных действий, таких как угроза войны или террористическая деятельность, насилие или подстрекательство между обеими сторонами.Отметим, что Соглашение запрещает подписавшимся вступать в альянсы или организации или помогать им с третьей стороной военного характера.Автор публикации считает, что Соединенные Штаты пытаются помочь Израилю в этом процессе.При этом он ссылается на американские источники, которые утверждают, что Виктория Коутс, заместитель советника по национальной безопасности в Белом доме, встретилась с послами Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана и Марокко в Вашингтоне. Она объяснила им новую израильскую инициативу и попросила их ответить. Послы сказали ей, что они передадут послание политическому руководству в своих странах, и они ответят как можно скорее.По сведениям автора, ни одна из четырех стран, упомянутых выше, не опровергла сообщения СМИ по этому вопросу.