Россия и Египет провели военные учения

Россия и Египет углубляют и расширяют военно-техническое сотрудничество. С 27 по 7 ноября в центре тактической подготовки ВВС Египта под Каиром проходили совместные военные учения, получившие название «Стрела дружбы-1».
Отметим, что более года деятельность России на египетском направлении давала основания для предположений о перспективах создания российской военной базы на местах. Еще два года назад Москва и Каир одобрили проект соглашения, которое «позволит каждой стороне использовать воздушное пространство и авиабазы другой стороны». Это не подразумевало создание военной базы как таковой, но значительно расширило военное сотрудничество между двумя странами.
С 2015 года Россия и Египет неоднократно проводили совместные военно-морские и воздушные контртеррористические учения. Совсем недавно, в конце августа, в Рязанском областном округе России прошли учения «Защитники дружбы» с участием российских, белорусских и египетских десантников, которым, согласно легенде, было поручено захватить аэродром, захваченный боевиками. Однако «Стрела дружбы-1» стала первым военным учением сил ПВО России и Египта.
Официальному контрнаступлению против массированных авиаударов противника предшествовал двухнедельный подготовительный этап. 1 ноября интегрированные подразделения уничтожили вертолеты противника после того, как они, согласно сценарию, атаковали танковые части Египта во время военного марша. Как отметили военные, маневры с участием военных самолетов и вертолетов Египта и российских военных наземных транспортных средств не были направлены против какой-либо третьей страны. Тем не менее, некоторые российские военные наблюдатели обратили внимание на тот факт, что на слайдах презентации были представлены американские истребители F-22 Raptor, вертолеты CH-47 Chinook, крылатые ракеты и бомбы с лазерным наведением в качестве потенциальных целей для России и Египта, сообщает Аль-Монитор.