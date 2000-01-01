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Никто не имеет прав на природные ресурсы Сирии | Фото:10.11 09:42   MIGnews.com

Никто не имеет прав на природные ресурсы Сирии

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпуром по окончании 24-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЭС.

Отметим, что так министр прокомментировал заявление Пентагона о том, что доходы от контролируемых США нефтяных месторождений Сирии получают так называемые "Сирийские демсилы", костяк которых составляют боевики YPG/PKK.

«Они [США] открыто признают, что находятся в Сирии из-за запасов нефти. Мы говорим о стране, которая не скрывает, что находится в Сирии из-за нефтяных запасов, и видим, в частности, что доходы от этих ресурсов идут на поддержку террористических организаций, таких как YPG/PKK», - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что боевики YPG/PKK также занимаются контрабандой нефти, как это делали раньше боевики ДАЕШ.

«Никто не имеет прав на природные ресурсы Сирии. Турция, в отличие от других стран, в том числе США, признавшихся в своих намерениях, начала операцию «Источник мира» не для того, чтобы присвоить сирийские природные ресурсы, а для того, чтобы отчистить регион от террористов. Турция предотвратила раздел Сирии и решительно поддерживает ее территориальную целостность. Анкара в будущем продолжит работу по стабилизации этого региона», - сказал Чавушоглу.

По его мнению, заявления США о том, что они «намерены оценить запасы нефти в Сирии», придя в регион за десятки тысяч километров, противоречат международному праву.

«Турция против этого. Эти запасы принадлежат сирийскому народу и должны оцениваться с точки зрения их пользы для жителей Сирии», - сказал Чавушоглу


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