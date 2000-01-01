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В Ливане призывают к разоружению `Хизбаллы` | Фото:10.06 17:50   MIGnews.com

В Ливане призывают к разоружению "Хизбаллы"

В Ливане возобновились антиправительственные протесты в условиях продолжающегося экономического кризиса. Некоторые протестующие призвали к разоружению террористической группировки "Хизбалла". Это привело к ожесточенным столкновениям с ее сторонниками.

Протестующие против "Хизбаллы" держали в руках плакаты с надписью: "Нет оружия, кроме легального оружия, 1559, сделай это", сообщает "Аль-Арабия". Резолюция 1559 Совета Безопасности ООН призывает к разоружению всех ополченцев в Ливане.

«Своим оружием они контролируют государство, они контролируют все», - сказал один из протестующих "Аль-Арабии". «Контрабанда исходит от оружия, бедность - от оружия, воровство - от оружия, коррупция - от оружия. Если мы избавимся от оружия, остальные проблемы будут решены».

Другой протестующий указал, что только у "Хизбаллы" есть оружие "на земле", в то время, как только ливанская армия должна иметь оружие.

В субботу положение усложнилось на фоне столкновений между протестующими и силами безопасности. Сторонники "Хизбалла" и движения "За Хизбалла Амаль" бросали камни в протестующих и силы безопасности. Затем они обстреляли некоторых протестующих в Бейруте, что привело к многочисленным пострадавшим, сообщает "Аль-Арабия".

Аналитики утверждают, что к создавшейся взрывоопасной ситуации в стране привел факт наличия 2-х вооруженных сил: армии и "Хизбаллы". Кроме того, следует учитывать, что предыдущее ливанское правительство было распущено в октябре. А вместо него, после продолжительной серии переговоров в январе, было сформировано правительство, в значительной степени контролируемое "Хизбаллой" и ее союзниками.

При таком положении вопрос о разоружении "Хизбаллы" будет лишен правительственной поддержки.


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