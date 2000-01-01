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Венесуэла – Иран, чего стоит братская помощь | Фото:10.06 15:31   MIGnews.com

Венесуэла – Иран, чего стоит братская помощь

По сообщениям СМИ, Иран доставил медицинскую помощь Венесуэле, чтобы поддержать ее усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

По словам министра планирования Венесуэлы Рикардо Менендеса, груз, доставленный самолетом в столицу Венесуэлы, состоял из гуманитарной помощи, такой как тестовые наборы и медицинские принадлежности.

Доставка помощи происходит через две недели после того, как Иран отправил корабли с грузом сырой нефти в южноамериканское государство в рамках укрепления связей между двумя странами, которые являются главными целями санкций, введенных Соединенными Штатами. В этой связи в СМИ прошла информация, в которой ставился вопрос о том оплатила ли Венесуэла эти поставки или это была бесплатная помощь.

Недавно, Венесуэла и Иран заявили, что работают над созданием «широкой повестки дня в области развития», которая будет бороться с «империализмом». Эти усилия, по их словам, будут включать экономическое сотрудничество в различных секторах и отраслях, таких как жилищное строительство, производство продуктов питания, медицинская и научная координация против респираторного вируса.

Ходжатолла Солтани, посол Ирана, приветствовал сотрудничество и сказал, что гордится «братством» с Венесуэлой, «в то время как наши враги пытаются наказать нас».

В связи с этой «акцией братства», эксперты обращают внимание на следующие обстоятельства. Иран – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране только за последние сутки увеличилось на 74 человека - до 8 425.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Ирана Сима Садат Лари, за сутки выявлены 2095 случаев заражения опасной инфекцией. Общее число случаев заражения опасной инфекцией в Исламской Республике Иран достигло тем самым 175 927.

В Иране бедствий с таким количеством смертей и таким разрушительным воздействием на национальную экономику не было со времен ирано-иракской войны. В условиях американских санкций получить финансирование для борьбы с коронавирусом иранским властям непросто.

Остается только черпать средства из внутренних источников, в частности, от приватизации государственных активов. То есть распродавать государственную собственность, что бьет по самолюбию иранских лидеров.

Правда, Иран обратился за кредитом в 5 млрд. долларов к МВФ, но вряд ли фонд расщедрится на такое финансирование ИРИ.


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