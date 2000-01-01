ПА: "стипендии" террористам вместо зарплаты служащим
Палестинская администрация (ПА) отложила выплату майской заработной платы примерно 155 000 государственных служащих из-за «экономического землетрясения», которое поразило финансы страны.
Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сказал: «Если у нас будет возможность платить зарплату, мы будем платить, а если нет, мы будем ждать немного дольше».
В свою очередь, Самир Абдулла, генеральный директор Института исследований экономической политики Палестины (MAS), утверждает, что:
«ПА базируется на национальном проекте, и сотрудники будут терпеливы, они не будут выходить на улицы, чтобы продемонстрировать, что они не получили свою зарплату».
В этой связи, эксперты обращают внимание на опубликованные финансовые документы ПА. Из них следует, что расходы ПА на пособия раненым террористам и семьям погибших террористов составили не менее 151,6 млн. шекелей в 2019 году.
И, соответственно, общие расходы ПА в 2019 году на выплаты «стипендии» террористам и семьям погибших террористов составили 669 млн. шекелей (193,6 млн. долл. США).