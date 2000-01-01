10.06 13:51 MIGnews.com

ПА: "стипендии" террористам вместо зарплаты служащим

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинская администрация (ПА) отложила выплату майской заработной платы примерно 155 000 государственных служащих из-за «экономического землетрясения», которое поразило финансы страны.Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сказал: «Если у нас будет возможность платить зарплату, мы будем платить, а если нет, мы будем ждать немного дольше».В свою очередь, Самир Абдулла, генеральный директор Института исследований экономической политики Палестины (MAS), утверждает, что:«ПА базируется на национальном проекте, и сотрудники будут терпеливы, они не будут выходить на улицы, чтобы продемонстрировать, что они не получили свою зарплату».В этой связи, эксперты обращают внимание на опубликованные финансовые документы ПА. Из них следует, что расходы ПА на пособия раненым террористам и семьям погибших террористов составили не менее 151,6 млн. шекелей в 2019 году.И, соответственно, общие расходы ПА в 2019 году на выплаты «стипендии» террористам и семьям погибших террористов составили 669 млн. шекелей (193,6 млн. долл. США).