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ПА между молотом и наковальней | Фото:10.06 16:08   MIGnews.com

ПА между молотом и наковальней

Глава Политбюро, контролирующей сектор Газа, палестинской группировки ХАМАС Исмаил Ханийе призвал глав исламских стран выступить против попыток Израиля аннексировать оккупированные земли Палестины.

Лидер ХАМАС направил письма в адрес глав 40 арабских и исламских стран.

«План аннексии - новое звено в цепочке преступлений оккупационного режима. Это угроза не только для Палестины, но и для всего исламского мира», - говорится в документе.

Ханийе призвал лидеров исламских государств занять решительную позицию в отношении строительства «незаконных еврейских поселений на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме», и не допустить попыток Тель-Авива изменить этническую карту Ближнего Востока.

Для этого Ханийе призвал провести саммит с участием глав государств, сформировать политическую, дипломатическую, экономическую сеть по защите прав палестинцев.

Вместе с тем, наблюдатели считают, что дипломатическая активность палестинских лидеров, понизится, когда станут очевидны реальные планы по аннексии и границы ее осуществления. Руководство ПА не сможет одновременно отстаивать «государственность» ПА и утверждать, что больше не признает договоры Осло, благодаря которым палестинцы получили автономию.

Похоже, палестинцы оказались между молотом и наковальней из-за того, что Израиль отказывается от решения о создании двух государств, и шансы на такой вариант уменьшаются после объявления мирного плана США на Ближнем Востоке.


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