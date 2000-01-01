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Количество центрифуг в иранском Фордо превысило 1000 10.06 16:10   MIGnews.com

Количество центрифуг в иранском Фордо превысило 1000

Специальный помощник директора Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Асгар Зареан заявил, что число центрифуг, используемых в стране для обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, превысило 1000.

В своем выступлении на выставке в западном иранском городе Санандадж в воскресенье он заявил, что только 720 центрифуг были задействованы на площадке Фордо до начала ядерных переговоров с мировыми державами, которые привели к соглашению 2015 года, но теперь их число достигло 1044.

Он также отметил, что на сегодняшний день в мире появилось 10 поколений центрифуг, и Иран ввел в эксплуатацию семь из них.

Говоря о планах AEOI по разведке и добыче урана и других ядерных материалов, Зареан пояснил, что 85% всей территории Ирана было проверено на наличие ядерных веществ, редкоземельных элементов (РЗЭ), золота, серебра и воды на глубине 4000 метров. При этом Иран извлекает из земли 50 тонн урана или желтого кека в год.

Как известно, Иран и Группа 5 + 1 (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) 14 июля 2015 года пришли к единому мнению о тексте ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный комплексный план действий (СВПД). 8 мая 2018 года Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерного соглашения.

После ухода США Иран и остальные стороны начали переговоры о сохранении соглашения.

Однако, по утверждению ИРИ, неспособность ЕС обеспечить экономические интересы Ирана вынудила Тегеран прекратить выполнение определенных обязательств по СВПД в мае 2019 года.


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