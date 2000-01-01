10.06 19:08 MIGnews.com

Загадочная судьба посланника КНДР

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Посланник КНДР по ядерной проблеме Ким Хек Чхоль, о казни которого писала на прошлой неделе южнокорейская газета, жив, но находится под стражей и против него ведется следствие, которое вменяет ему вину за срыв встречи на высшем уровне с представителями США, сообщил CNN во вторник.За последние несколько дней поступила серия противоречивых сообщений о перестановках в команде Севера, которая руководила переговорами с Соединенными Штатами после неудачного саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Президентом США Дональдом Трампом в Ханое в феврале.Как сообщает CNN со ссылкой на несколько неназванных источников, Ким Хёк Чхоль, руководивший переговорами на рабочем уровне в Северной Корее в преддверии саммита в Ханое, жив и находится под стражей. По его словам, он все еще может быть подвергнут «тяжелому наказанию».Это противоречит сообщению южнокорейской газеты Chosun Ilbo, в котором говорилось, что в марте Ким Хёк Чхоль был казнен. Издание сослалось на неустановленный источник, знакомый с ситуацией.Политика, проводимая лидерами КНДР приводит к тому, что вместо информации о том, что происходит в стране, весь мир вынужден довольствоваться слухами и сплетнями. Понятно, что при таком уровне «открытости» говорить о доверии в отношении заявлений и обещаний руководства этой страны не приходится.