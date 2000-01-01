10.06 15:07 MIGnews.com

НАТО окажет помощь в обучении курдских сил пешмерга

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По данным иракских СМИ, которые ссылаются на слова Дани Фортин, командующего силами НАТО в Ираке, в течение следующих четырех лет вооруженные силы пешмерга в курдском регионе Ирака будут обучаться на основе планов НАТО.Он назвал целью обучения иракских сил и пешмерга подготовку противостоянию ИГИЛ и предотвращение возможной активизации этой террористической группы.НАТО направила около 500 военных советников в Ирак и Иракский Курдистан для обучения иракских сил и пешмерга.Дани Фортин подчеркнул, что текущая политическая напряженность в регионе не повлияет на продолжение операций НАТО в Ираке и в Иракском Курдистане, и что эта организация полна решимости продолжать подготовку местных вооруженных сил на основе ранее принятых планов.Вместе с тем, до этого Германия и Нидерланды объявили, что они прекратят подготовку сил пешмерга в Иракском Курдистане из-за напряженности в регионе.Соединенные Штаты, Германия и Британия разработали комплексную программу для организации сил пешмерга для проведения операций в 13 секторах.Поддержка сил пешмерга со стороны вышеуказанных стран, открывает перспективы для создания в районе Иракского Курдистана самодостаточного образования, способного в дальнейшем приобрести черты государственности.