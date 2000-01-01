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Военные США вновь блокировали российский конвой | Фото:10.03 19:20   MIGnews.com

Военные США вновь блокировали российский конвой

Американские военные вновь пресекли попытку российских военных достичь по трассе М4 нефтяного месторождения в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Данный район Сирии контролируется сирийским крылом организации PKK - YPG.

Достоверные источники на местах сообщили «Анадолу», что американский патруль прибыл в поселок Таль-Тамр на западе провинции Хасеке, где остановил российский военный конвой, состоявший из четырех машин.

Российские военные, планировавшие достичь района нефтяных месторождений на востоке от города Камышлы, продвигаясь по трассе M4, были вынуждены сменить маршрут.

Российский конвой достиг Камышлы с западного направления через район Амуде, однако и здесь столкнулся с преградой в лице американцев. Военные США заблокировали трассу не доезжая до поселка Маликие.

Тогда российские военные вернулись в Камышлы, но трасса M4 в направлении Таль-Тамра оказалась перекрытой американцами и был использован путь через Амуде.

Американские военные, начиная с января неоднократно блокировали попытки российских военных обеспечить контроль над месторождениями на востоке сирийской провинции Камышлы.


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