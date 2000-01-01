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Из-за коронавируса Иран освободил 70 000 заключенных | Фото:10.03 14:20   MIGnews.com

Из-за коронавируса Иран освободил 70 000 заключенных

В связи с тем, что число случаев заболевания коронавирусом в Иране неуклонно растет, в стране освободили в борьбе с вирусом около 70 000 заключенных, заявил в понедельник глава судебной системы страны.

«Освобождение заключенных до такой степени, что это не создаст небезопасную обстановку в обществе… будет продолжаться», - сказал Эбрагим Раиси, сообщает Mizan, новостной сайт судебной власти.

Раизи не сказал, нужно ли и когда освобожденным заключенным возвращаться в тюрьму.

Иран, эпицентр вспышки на Ближнем Востоке, сообщил о 43 новых случаях смерти от коронавируса 9 марта. Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур объявил, что по всей стране было зарегистрировано 595 новых случаев, в результате чего общее число инфицированных в Иране достигло 7 161 человека.

По его словам, последние смертельные случаи привели к 237 смертям. По сообщениям, уровень смертности в Иране - один из самых высоких в мире, за исключением Китая, где произошел вирус.

Эксперты в области здравоохранения считают, что иранские власти могут занижать данные о распространенности вируса в полной мере.

Ирак Харирчи, заместитель министра здравоохранения Ирана, отрицал какие-либо попытки преуменьшить распространение коронавируса в стране. Харирчи сам заразился этим вирусом и чувствует себя изолированно дома после того, как на прошлой неделе на телевизионной пресс-конференции он заболел.

На прошлой неделе Иран объявил о запуске национального плана мобилизации для борьбы с вирусом. В соответствии с планом, 300 000 команд будут мобилизованы в медицинских центрах, школах и базах Basij по всей стране. В иранских городах и деревнях будет создано около 26 000 медицинских центров.


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