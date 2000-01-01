10.03 13:55 MIGnews.com

США начали вывод своих войск из Афганистана

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Вашингтон решился на такой шаг в соответствии с соглашением с движением «Талибан». Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на пресс-секретаря сил США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.В соответствии с Совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и «Талибана» был начат процесс сокращения военного контингента США в Афганистане (USFOR-A) до условленных 8600 в течение 135 дней.Леггетт отметил, что USFOR-A будет продолжать использовать все свои военные полномочия для того, чтобы проводить операции против террористов «Аль-Каида» и ДЕАШ, а также оказывать поддержку афганским силам национальной обороны и безопасности.В Афганистане находятся 12 тысяч военных США. Согласно договоренности, достигнутой по итогам двухлетних переговоров между Вашингтоном и талибами, США и их союзники согласились вывести свои войска из Афганистана до апреля 2021 года в случае выполнения обязательств талибами. Причем пять тысяч из около 14 тысяч американских военных покинут Афганистан до мая текущего года.До 10 марта из тюрем будут освобождены пять тысяч талибов взамен на 1000 пленных сторонников афганского правительства.Вашингтон приложит усилия для отмены Совбезом ООН до августа санкций против лидеров талибов.США и их союзники не станут угрожать территориальной целостности и независимости Афганистана, не будут вмешиваться во внутренние дела страны.«Талибан» не позволит другим организациям использовать афганскую территорию в качестве плацдарма для атак на США и их сторонников.По данным Пентагона, в 2001-2019 гг. только на военные операции в Афганистане было потрачено 975 миллиардов долларов, а с учетом затрат на инфраструктуру эта цифра составила один триллион долларов. За этот период США потеряли на афганской земле 2400 военных.Президент Ашраф Гани в качестве условия для освобождения талибов из тюрем назвал перенос центрального штаба «Талибан» из Пакистана в Афганистан. Стороны не делали заявлений относительно участия талибов в новом руководстве страны.