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Катар оказывает помощь ПА в борьбе с короновирусом | Фото:10.03 12:21   MIGnews.com

Катар оказывает помощь ПА в борьбе с короновирусом

Катар передал ПА медицинские принадлежности и оборудование на сумму 10 миллионов долларов в рамках борьбы с вирусом нового типа (Сovid-19).

Об этом сообщил председатель ПА Махмуд Аббас.

Глава Палестинской администрации поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Сани за предоставленную помощь, сообщает палестинское информагентство WAFA.

Минздрав ПА 5 марта сообщил, что на «Западном берегу реки Иордан» объявлен режим ЧП в связи с тем, что один из сотрудников местных отелей может быть инфицирован Сovid-19.

Вирус принесла в страну группа приезжих из Греции. У некоторых из этих лиц по возвращению в свою страну был обнаружен коронавирус.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.


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