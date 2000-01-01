10.03 12:21 MIGnews.com

Катар оказывает помощь ПА в борьбе с короновирусом

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Катар передал ПА медицинские принадлежности и оборудование на сумму 10 миллионов долларов в рамках борьбы с вирусом нового типа (Сovid-19).Об этом сообщил председатель ПА Махмуд Аббас.Глава Палестинской администрации поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Сани за предоставленную помощь, сообщает палестинское информагентство WAFA.Минздрав ПА 5 марта сообщил, что на «Западном берегу реки Иордан» объявлен режим ЧП в связи с тем, что один из сотрудников местных отелей может быть инфицирован Сovid-19.Вирус принесла в страну группа приезжих из Греции. У некоторых из этих лиц по возвращению в свою страну был обнаружен коронавирус.Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.