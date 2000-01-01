10.02 17:04 MIGnews.com

В Ираке снова усилились протесты

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Манифестации вновь усилились в столице Ирака, Багдаде, а также в ряде других городах страны.В иракской столице тысячи студентов прошли маршем к площади Тахрир – центру протестов в Багдаде.Манифестации прошли также в южных и центральных регионах страны, включая города Кербела, Бабиль, Наджаф и Зикар.На митингах озвучивались лозунги против кандидата на пост главы правительства Мухаммеда Тевфика Аллави и шиитского лидера Муктады ас-Садра.Ранее ас-Садр приказал своим сторонникам прекратить протесты против правительства на фоне выдвижения на пост премьер-министра Аллави.Выдвижение Мухаммеда Тауфика Аллави должность нового главы правительства Ирака было негативно воспринято протестующими, которые считают это частью плана ас - Садра и его сторонников в правительстве по прекращению охвативших страну протестов.Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября прошлого года. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.С начала протестов в Ираке погибли сотни человек, ранения получили более 15 тысяч демонстрантов.