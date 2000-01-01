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Иран рвется в космос | Фото:10.02 14:25   MIGnews.com

Иран рвется в космос

Иран заявляет, что его аэрокосмическая деятельность носит мирный характер, но Вашингтон утверждает, что программа баллистических ракет Тегерана является «дестабилизирующим фактором» в регионе

Революционная гвардия Ирана представила в воскресенье баллистическую ракету малой дальности, которая, по их словам, может быть оснащена двигателями «нового поколения», предназначенными для вывода спутников на орбиту.

Сайт Sepahnews от Guards сообщает, что ракета Raad-500 была оснащена новыми двигателями Zoheir, изготовленными из композитных материалов, которые легче, чем на более ранних стальных моделях.

Также были представлены двигатели Salman, изготовленные из тех же материалов, но с «подвижным соплом» для доставки спутников в космос.

«Раад» был «ракетой нового поколения, которая имеет половину веса ракеты Fateh-110, но на 200 километров больше дальности ", добавил он.

Fateh-110 - это баллистическая ракета класса земля-земля, впервые представленная в 2002 году. Дальность полета ее последнего поколения составляет 300 километров (186 миль).

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами представил ракету и двигатели вместе с главой аэрокосмической службы IRGC бригадным генералом Амирали Гаджизаде.

«Сложные достижения на переднем крае глобальных технологий, которые были представлены сегодня, являются нашим ключом к выходу в космос», - сказал Салями.

Салями отметил, что подвижное сопло на новом двигателе позволило «маневрировать за пределами атмосферы» и составило «скачок в современных ракетных технологиях»,- сообщает AFP.

Новые технологии, которые сделали ракеты «дешевле, легче, быстрее и точнее», могут быть применены ко всем классам ракет Ирана, добавил он.

Напряженность между Ираном и его главным противником в Соединенных Штатах возросла с мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, которая предложила Тегерану ослабление санкций в обмен на ограничения на предотвращение приобретения ядерного оружия.

Вашингтон заявляет, что стремится обуздать иранскую программу по баллистическим ракетам, а также ее «дестабилизирующее поведение» в регионе.

В прошлом США также выражали обеспокоенность по поводу спутниковой программы Ирана, заявив, что запуск ракеты-носителя в январе 2019 года представляет собой нарушение ограничений на разработку баллистических ракет.


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