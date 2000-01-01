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Место Башара Асада не в Дамаске, а на скамье подсудимых | Фото:10.02 15:40   MIGnews.com

Место Башара Асада не в Дамаске, а на скамье подсудимых

Место Башара Асада не в президентском дворце в Дамаске, а на скамье подсудимых Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на встрече с представителями СМИ Турции и Сирии в Стамбуле.

По его словам, Турция не станет игнорировать происходящее в Идлибской зоне деэскалации, в том числе факты обстрелов турецких военнослужащих.

«Каждый, кто пытается посягнуть на жизнь турецких военных, сталкивается с жесткой реакцией Турции. Это чувствуют на себе как террористы, так и те, кто обстрелял турецких военных в Идлибе», - сказал Алтун.

Он напомнил о трех военных операциях Турции («Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира»), проведенных с целью разрушения плана создания у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам.

По его словам, в планах боевиков PKK/YPG было формирование в регионе нового образования, часть территории которого охватила бы юго-восточные провинции Турции.

Алтун назвал попытки создания квази-образования для боевиков PKK/YPG в Сирии ударом в спину сирийской умеренной оппозиции.

«Турция не может игнорировать также происходящее в Идлибе и пытается предотвратить формирование нового статус-кво в регионе», - отметил Алтун.

Он отметил, что те, кто полагает, что после девяти лет кровопролития сможет заставить население Сирии вновь согласиться на правление Асада – фантазеры, невежды или имеют злой умысел.

«Единственным путем мира и стабильности, обеспечения целостности и единства в Сирии является формирование новой демократической системы, учитывающей интересы всех слоев сирийского общества», - подчеркнул Алтун.


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