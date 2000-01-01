10.01 13:14 MIGnews.com

ХАМАС делает ставку на палестинцев за рубежом для выборов

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В течение последнего месяца руководство ХАМАСа увеличивало количество посещений лагерей палестинских беженцев за рубежом, в частности в Ливане. 23 декабря лидер ХАМАС Махер Салах посетил лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильве в Сидоне на юге Ливана. Визит состоялся в рамках поездки Махера по палестинским лагерям через Ливан для проверки условий их жизни.На встрече с представителями палестинских фракций, а также комитетов, представляющих кварталы и гражданские организации в лагере, Салах подчеркнул необходимость проведения палестинских выборов везде, где есть палестинцы, в том числе в диаспоре.8 декабря делегация ХАМАС в Палестинском законодательном совете во главе с главой блока Махмудом аз-Захар совершила поездку по нескольким палестинским лагерям в Ливане, в том числе в лагере Рашидие в городе Тире, лагере Беддави в Триполи, Айн аль-Хильве и лагерь Вавель в Бекаа.29 ноября Халил аль-Хайя и Равхи Муштаха, оба члены политического бюро ХАМАСа, посетили несколько лагерей в Ливане, а именно Сабру и Шатилу, Бурдж-эль-Барахне, Рашидие и Айн-аль-Хильве, где они встретились с представителями фракции и народных комитетов.Хая сказал в заявлении, опубликованном 6 августа местными СМИ в Газе, что ХАМАС предложил палестинцам 100 000 долларов в лагерях Ливана. Движение собрало эти деньги за счет пожертвований в секторе Газа.Растущий интерес ХАМАСа к лагерям палестинских беженцев за границей поднимает вопросы о цели таких визитов, особенно в связи с тем, что они совпадают с подготовкой к общим палестинским выборам. Ожидается, что эти выборы будут включать президентские и законодательные, а также выборы в Палестинский национальный совет (ПНС), который является высшим органом Организации освобождения Палестины (ООП) и разрабатывает политику ООП.Член политического бюро ХАМАСа Сухайл аль-Хинди сказал «Аль-Монитор»: «ХАМАС решил принять участие в выборах в ПНС. Надеемся, что палестинцы за границей в целом и беженцы в частности окажут влияние на эти выборы ». Он сказал, что за пределами этих территорий проживает примерно вдвое больше палестинцев, чем на них.Палестинцы в диаспоре, в том числе беженцы в лагерях, не допускаются к участию в выборах в законодательные органы и президентских выборах. Тем не менее, палестинцы в стране и за рубежом имеют право голосовать на выборах в ПНС путем прямого голосования в соответствии с Основным законом ООП .