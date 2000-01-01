09.12 10:52 MIGnews.com

Ким Чен Ын может потерять все из-за вражды с США

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Руководитель КНДР Ким Чен Ын может многого лишиться, если предпримет враждебные действия по отношению к США, заявил в Твиттер американский лидер Дональд Трамп."Ким Чен Ын очень умен и понимает, что может многого лишиться, лишиться всего, если он будет действовать враждебно", - написал глава Белого дома.Трамп напомнил о подписанном в Сингапуре лидером Северной Кореи и президентом США соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова.Он также отметил, что КНДР имеет огромный экономический потенциал, но при этом Пхеньян должен осуществить денуклеаризацию, "как и обещал".Отметим, что Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на двухстороннем саммите, который пошел 30 июня в Пханмунджоме, достигли договоренности возобновить на рабочем уровне консультации по денуклеаризации, которые были прерваны после безрезультатной встречи двух лидеров в Ханое в феврале.