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НАТО усиливает внимание к Китаю | Фото:09.12 14:50   MIGnews.com

НАТО усиливает внимание к Китаю

Через 70 лет после своего основания в качестве трансатлантического альянса, сфокусированного на Москве, НАТО готово расширить свой взгляд и обратить внимание на все более мощные вызовы, исходящие от Китая,- пишет Reuters

Но даже дипломатам военного блока, в который входят 29 государств, неясно, способно ли НАТО справиться с этими вызовами, особенно в период серьезных внутренних разногласий и раздражительности, которые в полной мере проявились на состоявшемся на этой неделе саммите.

В интервью Reuters министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Европе растет понимание проблем, вызванных стремительным ростом военной мощи Китая, которая включает все – от гиперзвукового оружия до авианосцев.

"Китай представляет собой стратегический вызов для нас, и нам нужно действовать на опережение, – сказал Эспер. – Это не значит, что Китай сейчас является врагом. Но нам нужно участвовать в формировании альянса. И мы должны быть готовы к тому, что ситуация будет развиваться не так, как нам хотелось бы".

"Речь идет не о том, чтобы НАТО пришло в Южно-Китайское море, но об учете того факта, что Китай стал ближе к нам", – сказал Столтенберг, указывая на активность Пекина в Арктике и Африке и на крупные китайские инвестиции в европейскую инфраструктуру.

В частности, США хотят, чтобы европейские союзники запретили поставки оборудования производства китайской телекоммуникационной компании Huawei, утверждая, что Пекин может использовать его в целях шпионажа.

Китай – это не новая Россия. Речь не идет о том, чтобы объявить Китай новым врагом, – сказал дипломат. – Китай – это восходящая держава 21-го века.

"Такая возможность, разумеется, есть, – говорит Шолле, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, который сегодня работает в Германском фонде Маршалла. – Маловероятно, однако, что это когда-либо станет основной задачей НАТО".


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