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Россия усиливает влияние в ПА за счет США | Фото:09.12 13:08   MIGnews.com

Россия усиливает влияние в ПА за счет США

Двустороннее российско-палестинское сотрудничество развивается в области экономики, торговли и развития. Во время ежегодной конференции Совместного палестино-российского комитета, проходившей в Москве 21-22 ноября, две страны подписали крупнейший в истории пакет новых двусторонних соглашений между государственным и частным секторами обеих стран в различных областях, в первую очередь в области экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, туризма, занятости, образования и инвестиций.

Самая большая палестинская делегация, когда-либо посещавшая Россию, включая представителей 10 министерств, встретилась с представителями 10 российских министерств, в то время как 25 палестинских бизнесменов встретились с российскими коллегами, чтобы заключить сделки, сообщает «Аль-Монитор» со слов посла ПА в Москве Абдул Хафиз Нофал.

Министр национальной экономики ПА Халед аль-Асейли , который представлял палестинскую сторону в этих соглашениях, сказал в своей речи на конференции: «Наше руководство и палестинское правительство сталкиваются со многими финансовыми и политическими проблемами, связанными с израильской оккупацией, поддерживаемой администрацией США, которая стала партнером оккупации со всей своей незаконной практикой и политикой, последней из которых была позиция США в отношении законности израильских поселений на Западном берегу ».

Соглашения между Россией и ПА заключаются в ухудшении отношений между ПА и США. Ряд решений администрации президента США Дональда Трампа, начиная с признания Иерусалима столицей Израиля в 2017 году и совсем недавно, 19 ноября, изменил позицию США в отношении израильских поселений на Западном берегу, существенно охладил палестинцев США связей.

«Палестинцы пытаются заручиться поддержкой России в области развития на палестинских территориях, чтобы компенсировать отсутствие ежегодной поддержки США в размере 350 миллионов долларов, которая была полностью прекращена с июля 2018 года по приказу Трампа», - сказал Нофал.

Он добавил: «Мы рассматриваем Россию как стратегического союзника на политическом и экономическом уровнях. Российская политическая позиция поддерживает палестинский народ, возможность решения с двумя государствами и стремление к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. США отказались от такой поддержки».


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