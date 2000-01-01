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Ливанский бизнесмен пожертвовал цилиндр Гитлера Израилю | Фото:09.12 11:50   MIGnews.com

Ливанский бизнесмен пожертвовал цилиндр Гитлера Израилю

Швейцарско-Ливанский бизнесмен, купивший на аукционе шляпу Гитлера за 55 300 долларов, заявил, что пожертвует ее израильскому фонду, чтобы он не попал в руки неофашистов. Согласно сообщениям, ливанский бизнесмен пожертвует цилиндр Адольфа Гитлера и другие предметы, связанные с нацистским лидером, израильскому фонду, чтобы не допустить попадания этих предметов в руки неофашистов.

Абдалла Чатила, разбогатевший на алмазах и недвижимости в Женеве, заявил еженедельнику Matin Dimanche, что он "хотел купить эти объекты, чтобы их нельзя было использовать в целях неонацистской пропаганды". "Моя позиция абсолютно аполитична и нейтральна", - добавил он.

Разборный цилиндр, который как полагают, принадлежал нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру был продан за 50000 евро ($ 55300) в спорном мюнхенском аукционе в среду.

Чатила собрал на аукционе как можно больше статей, связанных с Гитлером, и передал их Ассоциации Керен Хейсод, израильской группе по сбору средств.

Глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин сказал, что его "потрясли" жесты бизнесмена.

"В циничном мире настоящий акт доброты, щедрости и солидарности", - сказал он в своем заявлении в воскресенье.

Марголин добавил, что Чатила принял приглашение присоединиться к визиту 100 европейских парламентариев в лагерь смерти Освенцим во время Второй мировой войны в январе, чтобы получить награду.

Чатила, родившийся в Бейруте в 1974 году в семье христианских ювелиров, входит в число 300 самых богатых людей Швейцарии.


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