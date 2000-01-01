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Замена в сирийских службах безопасности 09.07 19:33   MIGnews.com

Замена в сирийских службах безопасности

Сирийское правительство заменило одного из своих высших руководителей по безопасности Джамиля Хасана, субъекта западных санкций, сообщают про-дамаскские сайты социальных сетей.

Хасан, которому за 60 лет, был заменен на посту главы разведки ВВС Сирии его заместителем Гассаном Исмаилом, сообщили Tartous Now News Network и Homs News Network в воскресенье. Официальных комментариев сирийских государственных СМИ не было.

В обосновании введения санкций Казначейством США в отношении Хасана в 2011 году отмечалось, что возглавляемая им разведка ВВС является одним из четырех основных силовых ведомств Сирии.

С момента конфликта в 2011 году сирийские силовые структуры играли важную роль в политике президента Башара Асада, задерживая и ликвидируя подозреваемых в связях с оппозицией.

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что с начала конфликта по приказу сирийского правительства насильственному задержанию с последующим исчезновением было подвергнуто более 80 000 человек.

В прошлом году немецкая прокуратура выдала международный ордер на арест Хасана, обвинив его в «военных преступлениях и преступлениях против человечества» за участие в войне в Сирии и предшествовавшие ей массовые протесты.

Прокуроры обвинили его в надзоре за проведением пыток, изнасилований и убийств «по меньшей мере сотен людей в период с 2011 по 2013 годы».

Правительство Сирии отрицает любые заявления о злоупотреблениях со стороны своих сил безопасности.

Отметим, что в интервью британской независимой газете в 2016 году Хасан заявил, что правительство должно было применить больше силы против оппозиции в начале войны.

Сравнивая это с разгромом восстания «братьев-мусульман» в Хаме в 1982 году, он сказал, что «если бы мы сделали то, что сделали в Хаме в начале кризиса, мы бы спасли много сирийской крови».


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