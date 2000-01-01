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Поставки ЗРК С-400 будут осуществляться авиацией 09.07 17:36   MIGnews.com

Поставки ЗРК С-400 будут осуществляться авиацией

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед отбытием в Сараево. Он сообщил о проведении работ по загрузке и подготовке к отправке в Турцию ЗРК С-400 и выразил надежду, что российские комплексы на вооружении Турции внесут вклад в безопасность Турции, региона и мира в целом.

«Место дислокации определят Министерство нацобороны и Генштаб Турции», – сказал президент Турции.

Турецкий лидер отметил также, что Анкара против проблем и напряженности в Эгейском и Средиземном морях.

«В настоящее время буровые судна Турции продолжают работы в восточной части Средиземного моря в соответствии с намеченным планом. Критика и давление не заставят Турцию сойти с намеченного пути. Сегодня Турция придерживается той же позиции, что и вчера», – сказал Эрдоган.

Президент Турции сказал далее, что мир, стабильность и благополучие на Балканском полуострове представляют большое значение для Турции. «Анкара не может позволить себе созерцать происходящее в этом регионе», – сказал Эрдоган.

Отметим, что российско-турецкий контракт на поставку ЗРК С-400 вызвал разногласия между Анкарой и Вашингтоном. В США утверждают, что российские системы несовместимы с оборонной системой НАТО, членом которого является Турция. В Вашингтоне в частности утверждают, что российские С-400 несовместимы с американскими истребителями F-35, в разработке которых участвовала Турция.

В Вашингтоне планируют ввести санкции в отношении Анкары после того, как первые российские ЗРК привезут в Турцию.


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