09.07 17:05 MIGnews.com

Германия не будет отправлять войска в Сирию

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Немецкие власти отказались от введения наземных войск в Сирию, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.По его словам, в ближайшее время участники стран международной коалиции проведут консультации и примут решения о дальнейшей судьбе миссии. В Берлине добавили, что «планируют продолжить начатые действия» и не намерены кардинально менять планы.Напомним, что ранее руководство США призвало европейские страны отправить наземные войска в Сирию в рамках союзнических обязательств по борьбе с терроризмом. Однако, правительства стран Старого Света не поддержали усиление силовых методов решения проблемы, отметив, что "в борьбе против ИГ есть как военные, так и гражданские составляющие".Аналогичным отказом ответил и германский Бундестаг. Глава правящей правоцентристской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус подчеркнул, что очень критически относится к инициативе Вашингтона и указал на то, что подобное решение не сможет набрать большинство голосов депутатов.Исполняющий обязанности главы фракции СДПГ, второй по величине в парламенте, Торстен Шефер-Гюмбель также отверг идею отправки войск в Сирию, а партии либералов, левых и "зеленых" призвали немецкое руководство дать четкий и однозначный отказ Трампу.