Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Германия не будет отправлять войска в Сирию 09.07 17:05   MIGnews.com

Германия не будет отправлять войска в Сирию

Немецкие власти отказались от введения наземных войск в Сирию, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в ближайшее время участники стран международной коалиции проведут консультации и примут решения о дальнейшей судьбе миссии. В Берлине добавили, что «планируют продолжить начатые действия» и не намерены кардинально менять планы.

Напомним, что ранее руководство США призвало европейские страны отправить наземные войска в Сирию в рамках союзнических обязательств по борьбе с терроризмом. Однако, правительства стран Старого Света не поддержали усиление силовых методов решения проблемы, отметив, что "в борьбе против ИГ есть как военные, так и гражданские составляющие".

Аналогичным отказом ответил и германский Бундестаг. Глава правящей правоцентристской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус подчеркнул, что очень критически относится к инициативе Вашингтона и указал на то, что подобное решение не сможет набрать большинство голосов депутатов.

Исполняющий обязанности главы фракции СДПГ, второй по величине в парламенте, Торстен Шефер-Гюмбель также отверг идею отправки войск в Сирию, а партии либералов, левых и "зеленых" призвали немецкое руководство дать четкий и однозначный отказ Трампу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:34
Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку
18:27
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35
18:24
Европейская ассоциация опасается давления BDS
18:19
Национально-религиозные партии возобновили альянс
18:15
США призывают Германию к активности в Сирии
18:05
Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно
17:51
Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль
17:49
EasyJet начнет летать из Тель-Авива в Тулузу
17:36
Поставки ЗРК С-400 будут осуществляться авиацией
17:13
Посол Израиля в Бразилии: я ел лосося, не омара
16:50
ОАЭ сокращают контингент в Йемене
16:41
Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке
16:26
В Амстердаме столкнулись два самолета
16:23
Позиция России в ОПЕК напугала Иран
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus