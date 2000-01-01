09.06 14:11 MIGnews.com

Пострадавшим за сотрудничество с Израилем дадут компенсацию

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Два года назад судья Иерусалимского окружного суда Моше Дрори постановил, что ПА несет ответственность в отношении 52 израильских и палестинских граждан из Иудеи и Самарии, включая убийства, похищения, тюремное заключение, пытки и изнасилования.В постановлении говорилось об ужасных фактах: жертвы подвергались ударам током, долго висели вверх ногами, на них лили расплавленный пластик, вырывали ногти и зубы, стерилизовали, отказывали в сне и еде.После вынесения постановления суд обязал ПА выплатить истцам компенсацию в размере 14 млн. шекелей (3,9 млн. Долл. США) и дополнительные 1,5 млн. шекелей (410 000 долл. США) в виде судебных издержек.В ноябре 2018 года Верховный суд Израиля отклонил апелляцию ПА против этого решения окружного суда. Суд постановил, что ПА выплатит каждому истцу компенсацию в размере 450 шекелей (130 долларов США) за день содержания под стражей.Однако ПА отказалась платить, и тогда Израиль заморозил ее активы( в том числе часть налоговых поступлений, пытаясь заставить Рамаллу выплатить окончательную сумму в 14 миллионов шекелей (4 миллиона долларов) 52 жертвам.Эксперты подчеркивают, что решение взять для компенсации по иску часть денег из налоговых поступлений, которые Израиль собирает для ПА, принимается впервые. До этого случая такие шаги для исполнения судебного решения не предпринимались.