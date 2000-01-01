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Еще две страны приняли определение антисемитизма | Фото:09.06 13:08   MIGnews.com

Еще две страны приняли определение антисемитизма

Аргентина и Сербия приняли определение антисемитизма данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), о чем было объявлено МИДом обеих стран.

В частности, в заявлении МИД Аргентины содержится призыв ко всем правительственным ветвям «содействовать борьбе Аргентинской Республики против антисемитизма во всех его формах. Сотрудничать в создании культуры предотвращения вражды и насилия, к которой ведут предрассудки и нетерпимость, продвигать образование во имя плюрализма и укреплять задачу обеспечения достижения цели образования, памяти и исследования Холокоста и его уроков для нас и будущих поколений».

Напомним, что определение IHRA гласит: «Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или неевреев, или их собственность, на еврейские общинные учреждения и религиозные объекты».

IHRA приняла рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году, а в июне 2017 года Европейский парламент проголосовал за принятие резолюции, призывающей государства - члены Европейского Союза и их учреждения принять и применять это определение.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на отсутствие универсального определения понятия «антисемитизм», что, по их мнению, затрудняет борьбу с его проявлениями как внутри отдельных стран, так и на международном уровне.


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