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Иран: открыт сезон охоты на беглых финансистов | Фото:09.06 11:44   MIGnews.com

Иран: открыт сезон охоты на беглых финансистов

Глава судебной власти Ирана Сайед Эбрагим Раиси приказал Генеральному прокурору и заместителю главы судебной власти по международным делам продолжить усилия по возвращению в страну лиц, скрывающихся от правосудия, и финансовых преступников

«Те, кому предъявлены обвинения, должны быть преданы суду и знать, что не могут избежать правосудия», - подчеркнул верховный судья.

Эксперты обращают внимание на то, что с августа 2018 года судебная система Ирана проводит публичные судебные процессы над лицами, причастными к крупным делам о коррупции в экономике. Это совпадает по срокам с датой выхода США из ядерной сделки (СВПД). Возможно это такая реакция власти, которая будучи не в силах ответить могущественной Америке, срывает злость на своих «доморощенных» финансистах.

Еще один факт, привлекший внимание аналитиков. Лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи разрешил судебным органам принимать специальные меры для противодействия экономической коррупции и призвал к «быстрым и справедливым» судебным действиям против финансовых преступлений.

Остается только догадываться о каких специальных мерах, имеющихся в распоряжении суда идет речь и что означает «быстрые и справедливые действия» в исполнении иранского суда. Сюда бы добавить «революционную законность» и готова картина осуществления современного иранского правопорядка.


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