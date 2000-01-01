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Дружба дружбой, а помидоры врозь.. | Фото: Thinkstock09.05 18:21   MIGnews.com

Дружба дружбой, а помидоры врозь..

Как сообщает TRT, президент Союза экспортёров средиземноморских овощей и фруктов Али Кавак заявил,что Турции нужно искать новые рынки сбыта для своих помидоров в ущерб России, которая теперь для них закрыта. И это при том, что, по его словам, Россия сама не может удовлетворить спрос на помидоры внутри страны, поэтому ей в любом случае придётся их импортировать.

Очевидно, что в таком решении российского руководства явно прослеживаются не экономические расчеты, а политические мотивы.

России нужны турецкие помидоры, а Турции — новые рынки сбыта— уверен Али Кавак. Российские производственные мощности не способны удовлетворить спрос. России ещё ближайшие 4-5 лет придётся импортировать помидоры — из Турции или из других стран, считает Кавак
.
«У нас не получается отправлять помидоры в Россию с ноября 2015 года. В результате на протяжении этого периода в Турции было зафиксировано снижение объёмов их производства. Именно с этим связана одна из главных причин роста цен на помидоры в Турции», — поясняет Кавак.

По его словам, опасаясь не продать товар, производители сократили производство, а вслед за этим выросли и цены на внутреннем рынке, пишет TRT.
.
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