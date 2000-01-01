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Интересы Китая не в счет 09.04 11:53   MIGnews.com

Интересы Китая не в счет

Пока весь мир с напряжением следит за тем как разворачиваются события в Сирии, лидеры Северной Кореи предпочитают сосредоточиться на усовершенствовании своего ракетного потенциала. С этой целью, как известно, в последнее время в КНДР были проведены успешные и не очень пуски ракет средней и повышенной дальности.
На этом фоне, как сообщает Reuters, ударная группа ВМС США вместе с авианосцем Carl Vinson отправится из Сингапура в западную часть Тихого океана, к Корейскому полуострову.

При этом, США абсолютно не принимают во внимание отношение Китая к "подопечной" Северной Корее.
Ранее Совет национальной безопасности предложил президенту США Дональду Трампу варианты возможных ответных мер на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. В частности, разместить части американского ядерного арсенала в Южной Корее.

Отправка ударной группы ВМС США к берегам Южной Кореи может подтолкнуть власти КНДР к необдуманным действиям, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям", — цитирует Озерова РИА Новости.

По его словам, если ВМС США не нарушают норм международных соглашений, то они могут находиться в любой точке мирового океана, однако их присутствие у берегов Кореи будет "крайне неполезно" с учётом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном
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