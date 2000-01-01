Иорданские палестинские заключенные финансируют террор

Вчера Саудовская Аравия провела первое слушание для палестинских и иорданских заключенных в своих тюрьмах, поскольку им предъявлено обвинение в поддержке и финансировании террора, сообщает Quds Press.
Согласно новостному сайту, 68 палестинских и иорданских заключенных предстали перед судом в присутствии 45 членов их семей.
Суд огласил обвинительный акт против, тех кто, по словам Quds Press , также заявил о своей принадлежности к террористической группе. Среди присутствовавших были представитель ХАМАСа Мохамед Аль-Кодари и его сын.
Оба были арестованы 4 апреля 2019 года. Ведущие правозащитные организации требуют для Кодари, которому 81 год, освобождение по гуманитарным соображениям
Восемьдесят один год Аль-Кохдари страдает от ведущих правозащитных групп, которые требуют его освобождения по гуманитарным соображениям.
После трехчасового слушания суд отложил приговор против них до начала священного месяца Рамадан.
Правозащитные группы и семьи в прошлом году показали, что Саудовская Аравия арестовала десятки палестинцев и иорданцев.
Евро-Средиземноморский правозащитный мониторинг заявил, что 60 палестинцев насильственно исчезли в Саудовской Аравии, и призвал к их немедленному освобождению.