09.03 18:06 MIGnews.com

Иорданские палестинские заключенные финансируют террор

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Вчера Саудовская Аравия провела первое слушание для палестинских и иорданских заключенных в своих тюрьмах, поскольку им предъявлено обвинение в поддержке и финансировании террора, сообщает Quds Press.Согласно новостному сайту, 68 палестинских и иорданских заключенных предстали перед судом в присутствии 45 членов их семей.Суд огласил обвинительный акт против, тех кто, по словам Quds Press , также заявил о своей принадлежности к террористической группе. Среди присутствовавших были представитель ХАМАСа Мохамед Аль-Кодари и его сын.Оба были арестованы 4 апреля 2019 года. Ведущие правозащитные организации требуют для Кодари, которому 81 год, освобождение по гуманитарным соображениямВосемьдесят один год Аль-Кохдари страдает от ведущих правозащитных групп, которые требуют его освобождения по гуманитарным соображениям.После трехчасового слушания суд отложил приговор против них до начала священного месяца Рамадан.Правозащитные группы и семьи в прошлом году показали, что Саудовская Аравия арестовала десятки палестинцев и иорданцев.Евро-Средиземноморский правозащитный мониторинг заявил, что 60 палестинцев насильственно исчезли в Саудовской Аравии, и призвал к их немедленному освобождению.