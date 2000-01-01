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Иорданские палестинские заключенные финансируют террор | Фото:09.03 18:06   MIGnews.com

Иорданские палестинские заключенные финансируют террор

Вчера Саудовская Аравия провела первое слушание для палестинских и иорданских заключенных в своих тюрьмах, поскольку им предъявлено обвинение в поддержке и финансировании террора, сообщает Quds Press.

Согласно новостному сайту, 68 палестинских и иорданских заключенных предстали перед судом в присутствии 45 членов их семей.

Суд огласил обвинительный акт против, тех кто, по словам Quds Press , также заявил о своей принадлежности к террористической группе. Среди присутствовавших были представитель  ХАМАСа Мохамед Аль-Кодари и его сын.

Оба были арестованы 4 апреля 2019 года. Ведущие правозащитные организации требуют для Кодари, которому 81 год, освобождение по гуманитарным соображениям

Восемьдесят один год Аль-Кохдари страдает от ведущих правозащитных групп, которые требуют его освобождения по гуманитарным соображениям.

После трехчасового слушания суд отложил приговор против них до начала священного месяца Рамадан.

Правозащитные группы и семьи в прошлом году показали, что Саудовская Аравия арестовала десятки палестинцев и иорданцев.

Евро-Средиземноморский правозащитный мониторинг заявил, что 60 палестинцев насильственно исчезли в Саудовской Аравии, и призвал к их немедленному освобождению.


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