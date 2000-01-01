ПА не функционирует должным образом в борьбе с коронавирусом
Как сообщает TPS, количество пациентов с коронавирусом в Вифлееме достигло 19 человек, и все они находятся на карантине в отеле Angel в городе. Есть еще 26 человек, в том числе 14 граждан США, которые находятся в изоляции из страха, что они могли заразиться вирусом.
Жители Вифлеема начали организовывать поддержку медицинских бригад и «пациентов Короны». Маски были бесплатно распространены среди пожилых людей и среди медицинских бригад ПА, а пекари и рестораны доставили продукты питания в отель.
Тем временем несколько кафе закрыли свои двери, и многие семьи в Вифлееме решили отложить свои свадьбы.
Однако жители жалуются на то, что ПА и испытывает трудности с функционированием. Они сообщили TPS, что больницы по всей территории ПА отказались принимать жителей, которые должны были пройти карантин.
Менеджер отеля Angel сказал СМИ, что ему не хватает еды для тех, кто находится в одиночной изоляции, что отель не оборудован для обеспечения безопасных условий изоляции и не хватает медицинского оборудования и лекарств.
Он сказал, что медицинские бригады ПА не оснащены защитными костюмами или масками и имеют только перчатки. Медицинские анализы откладываются, и жители сообщили TPS, что ПА еще не связались с жителями, которые прошли тестирование или сообщили о симптомах.
Силы безопасности ПА, которые требовали, чтобы «пациенты Короны» были переведены в военную академию в Иерихоне, по сообщениям, применяли насилие при переводе пациентов, и очевидцы говорят, что только присутствие туристов в отеле помешало женщинам быть удаленными из отеля рано утром и без уведомления.
«Нам нужны медицинские бригады, а не силы безопасности, которые пришли напугать нас», - сказали женщины о поведении ПА.
ХАМАС, который отказался принять директивы Махмуда Аббаса , готовится предотвратить распространение вируса, даже до того, как образовательные учреждения действительно захотят следовать указаниям властей и закрыть свои двери.
Власти ХАМАС проинформировали общественность о том, что сектор Газа не следует оставлять, и приказали тем, кто недавно вернулся из нескольких стран, остаться в одиночной изоляции. Все жители, возвращающиеся из-за границы, проверяются на контрольно-пропускном пункте в Рафахе с помощью тепловизионной камеры на наличие признаков инфекции.
ХАМАС подготовил изолятор в районе пересечения Рафах на 54 койки, в дополнение к подготовке аналогичного учреждения в европейской больнице в Стрипе.
ПА закрыл музей Ясира Арафата в Рамалле в субботу вечером.