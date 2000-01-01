09.03 17:28 MIGnews.com

ПА не функционирует должным образом в борьбе с коронавирусом

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Как сообщает TPS, количество пациентов с коронавирусом в Вифлееме достигло 19 человек, и все они находятся на карантине в отеле Angel в городе. Есть еще 26 человек, в том числе 14 граждан США, которые находятся в изоляции из страха, что они могли заразиться вирусом.Жители Вифлеема начали организовывать поддержку медицинских бригад и «пациентов Короны». Маски были бесплатно распространены среди пожилых людей и среди медицинских бригад ПА, а пекари и рестораны доставили продукты питания в отель.Тем временем несколько кафе закрыли свои двери, и многие семьи в Вифлееме решили отложить свои свадьбы.Однако жители жалуются на то, что ПА и испытывает трудности с функционированием. Они сообщили TPS, что больницы по всей территории ПА отказались принимать жителей, которые должны были пройти карантин.Менеджер отеля Angel сказал СМИ, что ему не хватает еды для тех, кто находится в одиночной изоляции, что отель не оборудован для обеспечения безопасных условий изоляции и не хватает медицинского оборудования и лекарств.Он сказал, что медицинские бригады ПА не оснащены защитными костюмами или масками и имеют только перчатки. Медицинские анализы откладываются, и жители сообщили TPS, что ПА еще не связались с жителями, которые прошли тестирование или сообщили о симптомах.Силы безопасности ПА, которые требовали, чтобы «пациенты Короны» были переведены в военную академию в Иерихоне, по сообщениям, применяли насилие при переводе пациентов, и очевидцы говорят, что только присутствие туристов в отеле помешало женщинам быть удаленными из отеля рано утром и без уведомления.«Нам нужны медицинские бригады, а не силы безопасности, которые пришли напугать нас», - сказали женщины о поведении ПА.ХАМАС, который отказался принять директивы Махмуда Аббаса , готовится предотвратить распространение вируса, даже до того, как образовательные учреждения действительно захотят следовать указаниям властей и закрыть свои двери.Власти ХАМАС проинформировали общественность о том, что сектор Газа не следует оставлять, и приказали тем, кто недавно вернулся из нескольких стран, остаться в одиночной изоляции. Все жители, возвращающиеся из-за границы, проверяются на контрольно-пропускном пункте в Рафахе с помощью тепловизионной камеры на наличие признаков инфекции.ХАМАС подготовил изолятор в районе пересечения Рафах на 54 койки, в дополнение к подготовке аналогичного учреждения в европейской больнице в Стрипе.ПА закрыл музей Ясира Арафата в Рамалле в субботу вечером.