09.03 16:02 MIGnews.com

Пентагон: сделка по продаже Patriot в Турцию еще на столе

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Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Турцией о поставке системы Patriot , заявил сегодня главный покупатель оружия в Пентагоне, Эллен Лорд . Союзник НАТО попросил американскую систему ПВО в условиях противостояния с сирийским режимом в оспариваемой провинции Идлиб.«Мы продолжаем говорить с ними о Патриоте», - сказала Эллен Лорд. «Турки очень важны для нас; у нас есть разнообразное сотрудничество с ними на разных уровнях. Мы хотели бы видеть удаление S-400, и мы хотели бы видеть, что Патриоты входят. ”После того как в июле Турция приняла у себя поставку российской системы противовоздушной обороны S-400, администрация Трампа получила предложение на 3,5 миллиарда долларов для поставки конкурирующих батарей Patriot. Ранее Турция получала оборонные системы в кредит во время напряженности на южной границе с Сирией в 2013 году, а также в европейских системах.Источник, знакомый с этим вопросом, рассказал «Аль-Монитор», что специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джим Джеффри хочет, чтобы Турция запросила систему «Патриот» через НАТО, а не США.Лорд сказал, что, несмотря на решение США исключить Турцию из программы F-35 после получения S-400 , что, как опасается Пентагон, может подорвать способность истребителя-невидимки уклониться от российских радиолокационных систем, темп других программ продаж союзнику НАТО не замедлился Турция должна будет направить официальный запрос в Пентагон на покупку системы Patriot.Но комментарии Господа могут указывать на то, что администрация США все еще может увидеть узкую возможность для Турции отойти от российской системы, которая, по словам альянса, не совместима с оружием этого класса НАТО. Турция указала на дату в апреле когда S-400 полностью заработает, после того как в декабре она проверила средства защиты против F-16, купленных у США.На прошлой неделе представитель госдепартамента заявил «Аль-Монитор», что Соединенные Штаты все еще рассматривают просьбы Турции о помощи в Сирии, но не одобрили поставки никаких новых боеприпасов.