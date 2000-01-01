09.03 15:18 MIGnews.com

Анкара ждет от Москвы выполнение всех условий перемирия

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Вооруженные силы Турции сохраняют бдительность в вопросе соблюдения условий московских соглашений по Идлибу. Любые передвижения войск на северо-западе Сирии проводятся с учетом фактора режима прекращения огня, сообщили источники в структурах сил безопасности Анкары.Приоритетом для Турции остается прекращения кровопролития, формирование условий для возвращения миллиона вынужденных переселенцев в свои дома, защита границы Турции.«Турецкая армия не допускает нарушений перемирия в Идлибе и при необходимости готова применить силу в отношении любых сторон, пытающихся нарушить условия договоренностей. Турецкая сторона осведомлена о попытках сторонников Башара Асада нарушить перемирие в Идлибе и внимательно отслеживает их действия. Анкара ожидает от Российской Федерации, как страны-гаранта, обеспечения полного соблюдения режимом Асада условий соглашений», - отмечают источники.По итогам турецко-российских переговоров на высшем уровне в Москве 5 марта было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии. Режим перемирия вступил в силу в полночь шестого марта.С 15 марта Турция и Россия начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.