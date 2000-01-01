09.02 15:29 MIGnews.com

Иран ищет уран

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Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи , заявив, что ядерные знания и оборудование Ирана были очень ограничены в первые годы революции, отметил: "Мы не знали, как обогащать уран, и не имели информации и знаний о тяжелой воде".Он сказал, что развитием и успехом в области ядерных знаний Иран обязан верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи, добавил: "Он предоставил особые возможности Организации по атомной энергии, то есть, выделив средства, позволил Организации двигаться вперед. В случае отсутствия финансирования, не было бы возможности двигаться к поставленной цели с нынешней скоростью".Глава Организации по атомной энергии подчеркнул: "Мы очень продвинулись вперед в области ядерных технологий и достигли стадии воздушной разведки. Процесс добычи также осуществляется внутренними силами, и все этапы работ полностью национальны".Салехи, отметив, что Иран полностью самодостаточен для осуществления разведки и добычи, заявил: "За исключением вертолетов для проведения разведки, которые должны быть импортированы из-за границы, пилоты и интерпретаторы полученных карт являются иранцами".Относительно проведения разведки с помощью вертолетов, он сказал: "Агентство по атомной энергии покрыло 78% территории Ирана. И хотя целью разведки стоит обнаружение урана, однако рассматриваются и другие месторождения, такие как железо, медь и редкоземельные элементы".Вице-президент Ирана сообщил об обнаружении ценных запасов железа в некоторых частях страны и сказал: "Количество запасов, обнаруженных в ходе воздушной разведки довольно внушительно. Эта информация передана в Иранскую компанию по разработке и обновлению горнодобывающей промышленности (IMIDRO)".