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Правительство Ирана не инвестирует в Сирию | Фото:09.02 14:33   MIGnews.com

Правительство Ирана не инвестирует в Сирию

Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Махмуд Махмудзаде заявил, что правительство страны не вкладывает средства в восстановление Сирии, а только подготовило почву для участия иранских частных компаний в восстановлении пострадавшей от войны страны.

В соглашениях, подписанных между Ираном и Сирией, (иранское) правительство не играет исполнительной роли, в субботу.

Это просто вопрос государственной помощи, обеспечивающей основания для присутствия частного сектора в восстановлении Сирии, добавил он.

Далее чиновник сказал, что иранские частные компании участвуют в процессе строительства 30 000 жилых единиц в Сирии.

Он подчеркнул, что недавно подписанное соглашение с Сирией касается главным образом технических и инженерных услуг, предоставляемых частным сектором Ирана арабской стране.

Еще в ноябре Иран и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании о создании трех совместных компаний в попытке ускорить восстановление арабской страны, которая пострадала от многолетней гражданской войны, поддерживаемой иностранцами.

Еще в январе 2019 года первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири посетил Сирию с 40-сильной политической и деловой делегацией, в ходе которой обе стороны подписали 11 соглашений.

В декабре 2018 года посол Сирии в Иране Аднан Махмуд заявил, что его страна отдает приоритет Исламской Республике для реализации проектов в процессе восстановления Сирии после многих лет войны.


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