09.02 12:31 MIGnews.com

США создают новые военные объекты на северо-востоке Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В последние месяцы в Сирии наблюдается жесткое противостояние между США и Россией. Начиная с 18 января американские военные пять раз блокировали путь российским военным, направлявшимся на нефтяные месторождения сирийского Румейлана.По данным достоверных источников «Анадолу», на фоне пресечения попыток российской стороны по контролю над месторождениями Сирии, американцы начали в спешке строить военную базу в районе города Талль-Беррак в 40 километрах к северо-востоку от Хасеке. Этот населенный пункт пересекает трасса, ведущая в сторону месторождений Рюмейланв.С целью строительства базы командование ВС США на прошлой неделе перебросило из Ирака в Сирию строительную технику и стройматериалы. Грузовики с техникой проследовали в Талль-Беррак через КПП «аль-Валид».Американские военные водрузили флаг США в центре сирийского города, совершая на вертолетах разведывательные полеты над районом строительства базы. Строительные работы в северной части Талль-Беррака продолжаются с понедельника, 3 февраля.В тоже время, американские военные, дислоцированные в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, накануне начали переоборудовать в военный объект одно из зданий в районе Гювайран в центре города Хасеке.Источники утверждают, что США планируют использовать этот военный объект в качестве служебного здания для контроля за добычей нефти в Дейр-эз-Зоре.После начала операции «Источник мира» военные США покинули некоторые базы в Сирии и передислоцировались в район нефтяных месторождений.До последнего времени американские войска были дислоцированы на 11 военных базах в Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.