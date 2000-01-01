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Фото: panthermedia/vostock-photo 09.02 23:58   MIGnews.com

Китай откроет доступ к внутреннему нефтяному рынку страны

Иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к нефтяному рынку Китая. Пекин начнет торги на бирже в Шанхае с 26 марта. Сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает СМИ, КНР пыталась начать торговать сырье на внутреннем рынке еще в 1993 году, но тогда все попытки оказались неудачными, и через год торги прекратились из-за высокой волатильности.

Сообщается, что внутренняя продажа будет осуществляться в юанях. По мнению экспертов, это может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках, но только в том случает, если инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти. Наиболее оптимистические прогнозы сулят китайской валюте резкий подъём. Китайская нацвалюта сможет даже потеснить доллар, говорят экономисты.

Однако скептики утверждают, что этого не произойдет пока правительство Китая контролирует курс юаня. Даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах, считают они.

Торги будут проводиться на Шанхайской международной энергетической бирже.

В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире - объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.
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