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МИД Ирака: Иран нарушает суверенитет Ирака | Фото:09.01 22:25   MIGnews.com

МИД Ирака: Иран нарушает суверенитет Ирака

Министерство иностранных дел Ирака заявило в среду, что вызовет посла Ирана в связи с атакой Тегерана баллистическими ракетами баз, на которых размещаются местные, американские и другие международные войска, назвав это "нарушением суверенитета Ирака". 

«Мы не позволим Ираку стать ареной конфликта, коридором для проведения атак или базой для нанесения вреда соседним странам», - заявили в министерстве. 

Ранее министерство вызвало посла США в связи с ударом американских беспилотников на прошлой неделе, в результате которого погибли высокопоставленные иранские и иракские командиры и был нанесен ракетный удар. 


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