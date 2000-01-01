09.01 22:25 MIGnews.com

МИД Ирака: Иран нарушает суверенитет Ирака

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Министерство иностранных дел Ирака заявило в среду, что вызовет посла Ирана в связи с атакой Тегерана баллистическими ракетами баз, на которых размещаются местные, американские и другие международные войска, назвав это "нарушением суверенитета Ирака".«Мы не позволим Ираку стать ареной конфликта, коридором для проведения атак или базой для нанесения вреда соседним странам», - заявили в министерстве.Ранее министерство вызвало посла США в связи с ударом американских беспилотников на прошлой неделе, в результате которого погибли высокопоставленные иранские и иракские командиры и был нанесен ракетный удар.