09.01 20:01 MIGnews.com

Американские базы в регионе под угрозой Ирана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Третьего января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касым Сулеймани.Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.В Иране был объявлен трехдневный траур. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал ответить на действия США.Спустя несколько дней после убийства генерала Сулеймани, Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке.КСИР выпустил десятки баллистических ракет по американской авиабазе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар и базе в районе аэропорта Эрбиля.«Несмотря на технологическую оснащенность, американские войска не смогли отразить удар иранских ракет или изменить их курс даже на несколько метров. Наши ракеты точно поразили все цели»,- сообщил информагентству Тасним заместитель командующего КСИР Аббас Нилфурушан.В тоже время, Президент США Дональд Трамп сообщил в ходе пресс-конференции, что в результате ракетного обстрела Ирана американцы не пострадали, пообещав при этом ввести новые санкции против Тегерана.Надо подчеркнуть, что отказ главы Белого дома от военной риторики оказал положительное воздействие на ситуацию на всем Ближнем Востоке.По данным Конгресса США, в сопредельных с Ираном странах дислоцировано более 50 тыс. американских военнослужащих.В числе стран, где США дислоцировали войска - Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Иордания, Сирия, Афганистан, ОАЭ и Турция.Тем временем, эксперты продолжают обсуждать детали ракетных ударов Ирана по военным базам в Ираке.Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что КСИР запустил 16 баллистических ракет по военным базам в Ираке.По его словам, удары были точечными. Эспер отметил, что системы раннего предупреждения позволили свести к минимуму негативные последствия ракетного удара.В то же время, иранские СМИ пишут, что десятки баллистических ракет по базам США были выпущены из района города Исламабади Гарб провинции Керманшах на границе с Ираком.Исламабади Гарб расположен на расстоянии в 550 км от авиабазы "Айн аль-Асад" и в 350 км от аэропорта Эрбиля.Местные СМИ также пишут, что в ходе атаки использовались ракеты «Кыям» и «Зульфикар» иранского производства.Схожий ракетный удар ВС Ирана нанесли 8 сентября 2018 года, нанеся удары по военному лагерю оппозиционной Демократической партии иранского Курдистана (İKDP) в районе Койсанджак иракской провинции Эрбиль.Ракеты были выпущены из иранского района, приграничного с севером Ирака, погибли 16 функционеров İKDP, десятки получили ранения.Последняя атака на военные объекты США,, по мнению некоторых специалистов, показала, что имеющиеся в арсенале ракеты позволят Ирану при необходимости наносить удары по базам США в Афганистане и в странах Персидского залива.