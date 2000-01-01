08.12 12:02 MIGnews.com

Трамп заверяет евреев США, что он лучший друг Израиля

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Президент США Дональд Трамп постарался в субботу проникнуть на политически важное еврейско-американское голосование с речью во Флориде, где он объявил себя лучшим другом, которого когда-либо имел Израиль.На конференции в Голливуде, штат Флорида, он заявил, что американцы-евреи были неправы, голосуя за демократов при его предшественнике Бараке Обаме,- сообщает AFP.«Многие из вас голосовали за людей в последней администрации», - сказал он.«Когда-нибудь тебе придется объяснить это мне, потому что я не думаю, что им слишком понравился Израиль».Отметим, что при этом Трамп сказал: «У еврейского государства никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем ваш президент Дональд Дж. Трамп».Он выступал на заседании израильско-американского совета, некоммерческой организации, в число спонсоров которой входят миллиардер еврейско-американского казино-магната Шелдон Адельсон и его жена Мириам - оба они являются высокопоставленными сторонниками Трампа.Евреи составляют лишь небольшую часть электората, но во Флориде они представляют собой важнейшую часть избирательной загадки. Исторически американцы-евреи голосовали за демократов.Трамп, который надеется повторить свою стратегию на 2016 год в следующем году, выиграв переизбрание путем стратегического накопления голосов выборщиков в ключевых штатах, особенно усердно трудился, чтобы добиться победы среди американцев-евреев.С момента вступления в должность он перевернул десятилетия американской политики на Ближнем Востоке, присоединившись к череде израильских требований и почти захлопнув дверь перед палестинцами.Это включает в себя признание спорного город Иерусалим столицей Израиля, а также признание суверенитета Израиля над Голанских высот, на территории, принадлежащей Сирии в 1967 году.В ноябре администрация Трампа снова порвала с десятилетиями международного консенсуса, заявив, что больше не будет считать израильские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу незаконными.Эта политика также очень популярна среди правых евангельских христианских республиканцев - жизненно важная часть поддержки Трампа.