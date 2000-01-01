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Иран обнародовал бюджет «сопротивления» против санкций США | Фото:08.12 11:02   MIGnews.com

Иран обнародовал бюджет «сопротивления» против санкций США

Президент Ирана Хасан Рухани представил парламенту то, что он назвал «бюджетом сопротивления» против сокрушительных санкций, введенных главным противником США.

«В следующем году, как и в текущем году, наш бюджет - это бюджет сопротивления и упорства в отношении санкций», - заявил Рухани в своем выступлении на государственном радио,- сообщает AFP

«Этот бюджет объявляет миру, что, несмотря на санкции, мы будем управлять страной, особенно с точки зрения нефти», - добавил он.

Бюджет на финансовый год, начинающийся в конце марта 2020 года, составлен после того, как повышение цен на топливо, которое было введено в середине ноября и вызвало волну демонстраций по всей Исламской республике.

В своем выступлении Рухани объявил о 15-процентном увеличении заработной платы в государственном секторе в стране, экономика которой пострадала от санкций США.

Президент США Дональд Трамп начал применять карательные меры в мае 2018 года после одностороннего отказа от соглашения, которое дало Ирану освобождение от санкций в обмен на ограничения его ядерной программы.

Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Ирана сократится на 9,5 процента в этом году.


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