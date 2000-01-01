08.12 11:02 MIGnews.com

Иран обнародовал бюджет «сопротивления» против санкций США

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Президент Ирана Хасан Рухани представил парламенту то, что он назвал «бюджетом сопротивления» против сокрушительных санкций, введенных главным противником США.«В следующем году, как и в текущем году, наш бюджет - это бюджет сопротивления и упорства в отношении санкций», - заявил Рухани в своем выступлении на государственном радио,- сообщает AFP«Этот бюджет объявляет миру, что, несмотря на санкции, мы будем управлять страной, особенно с точки зрения нефти», - добавил он.Бюджет на финансовый год, начинающийся в конце марта 2020 года, составлен после того, как повышение цен на топливо, которое было введено в середине ноября и вызвало волну демонстраций по всей Исламской республике.В своем выступлении Рухани объявил о 15-процентном увеличении заработной платы в государственном секторе в стране, экономика которой пострадала от санкций США.Президент США Дональд Трамп начал применять карательные меры в мае 2018 года после одностороннего отказа от соглашения, которое дало Ирану освобождение от санкций в обмен на ограничения его ядерной программы.Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Ирана сократится на 9,5 процента в этом году.