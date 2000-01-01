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США и талибы возобновили переговоры в Катаре | Фото:08.12 10:29   MIGnews.com

США и талибы возобновили переговоры в Катаре

Переговоры между США и движением «Талибан» возобновлены в Дохе после трехмесячного перерыва, сообщает катарское агентство QNA.

Переговоры проводятся с целью обеспечения мира и стабильности в Афганистан, говорится в сообщении.
Cтороны поблагодарили Катар за посредничество и важный вклад в разрешение афганской проблемы.
О сроках переговоров и их повестке информации не предоставлено.

7 сентября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с талибами. Решение главы Белого дома стало ответом на теракт в Кабуле, жертвой которого стал также американский военный.
Вооруженные конфликты в ходе борьбы за политическую власть в Афганистане не прекращаются с конца 1970-х годов.

Столкновения начались в апреле 1978 года, когда Народно-демократическая партия Афганистана пришла к власти в результате военного переворота, известного как «Апрельская революция». На 2018 год пришлась седьмая фаза конфликта.

Отметим, что с 2015 года основные силы НАТО были выведены из Афганистана, и в стране остался лишь небольшой контингент для поддержки местных властей.

В Афганистане продолжается борьба с антиправительственными группировками, в том числе движением «Талибан». США, Россия, Пакистан и Иран пытаются внести вклад в мирное урегулирование конфликта в Афганистане. За 40 с лишним лет конфликта в Афганистане погибли миллионы человек, часть населения покинула страну.


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