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Пример партнерства между ВМС Израиля и НАТО | Фото:08.11 10:38   MIGnews.com

Пример партнерства между ВМС Израиля и НАТО

НАТО признало военно-морской флот Израиля в качестве ключевого партнера по оказанию медицинской помощи в Средиземном море после учений, проведенных в прошлом месяце для практической эвакуации персонала,- сообщает Jewish Press.

Во время учения под названием «Crystal Sea 2020», которое проходило с 13 по 23 октября, суда НАТО из Великобритании, Греции, Румынии и Болгарии имитировали чрезвычайные медицинские ситуации в море с военно-морскими силами Израиля.

«Это был пример партнерства между ВМС Израиля и НАТО. Это уже второе совместное учение такого рода между морскими силами НАТО и Армией обороны Израиля », - сказал капитан Ювал Илан, возглавляющий департамент планирования и организации военно-морского флота.

По словам Илана, два вертолета НАТО осуществили доставку персонала с кораблей в море до больницы Рамбама в Хайфе. Кроме того, представители израильского военно-морского флота отправились на корабль НАТО, чтобы попрактиковаться в оказании медицинской помощи бортовому персоналу.

«Среди возможностей, которые мы создали, - операционная на одном из наших крупных кораблей», - заявил Илан, выступая перед журналистами по телефону. «Мы в ВМС Израиля и в Армии обороны Израиля приветствуем сотрудничество с НАТО. Я очень рад заявить, что НАТО рассматривает военно-морской флот Израиля в качестве партнера в восточном Средиземноморье, в данном случае, для оказания медицинской помощи ».


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