08.10 14:10 MIGnews.com

Иран и США "хлопнули дверью"

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Возможно, пройдет еще много времени, прежде чем пути Тегерана и Вашингтона снова пересекутся - по крайней мере, в позитивном смысле.Несмотря на усилия нескольких мировых лидеров собрать вместе президентов Ирана и Соединенных Штатов в кулуарах недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, такая встреча не состоялась, и в напряженной ситуации между Тегераном и Вашингтоном не произошло никаких улучшений.Когда президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Нью-Йорк на сессию 17-30 сентября, все чаще стали высказывать предположения, что что-то потенциально может произойти между ним и его американским коллегой Дональдом Трампом. Это предположение побудило сторонников жесткой линии Ирана предупредить Рухани , как до его отъезда, так и во время его пребывания в Нью-Йорке, что, если такая встреча состоится, он заплатит высокую политическую цену, когда вернется.Однако речь Трампа в первый день и его резкие слова в отношении Ирана положили конец всем надеждам на какие-либо позитивные события в ближайшем будущем. Тон Трампа даже заставил Рухани изменить свою речь.Отметим, что информированный источник в иранской администрации, который общался с Al-Monitor на условиях анонимности, сказал: «Мы предвидели, что президент США будет непредсказуемым. Поэтому, несмотря на позитивные сигналы, которые мы получили от некоторых европейских стран до отъезда президента Рухани в Нью-Йорк» Мы ждали, чтобы увидеть поведение и политику самого Трампа "