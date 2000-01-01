08.08 11:04 MIGnews.com

В обход доллара

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на последнем заседании в рамках группы "4+1" в Вене, сообщил о согласии европейской тройки Франции, Германии и Британии вести торговые отношения с Ираном в обход доллара.Это считается важным решением, принятым в русле сохранения СВПД без Америки, на фоне практических предложений ЕС. По словам Лаврова, все участники СВПД единогласны в том, что санкции Америки являются незаконными и представляют собой неприемлемую позицию.Кроме того, по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене, ЕС обнародовал заявление в котором сообщил, что сохранение банковского канала, продолжение экспорта иранской нефти и газа и создание благоприятной инвестиционной атмосферы в Иране являются приоритетными вопросами.