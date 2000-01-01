Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Позиция России в ОПЕК напугала Иран 09.07 16:23   MIGnews.com

Позиция России в ОПЕК напугала Иран

Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что две страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: "Такая сделка “убивает ОПЕК". Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран?

Россия и Саудовская Аравия убивают ОПЕК. Такое мнение в понедельник высказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе пресс-конференции, предварявшей заседание организации стран-экспортеров нефти в Вене, где решалась судьба продления сделки по сокращению добычи нефти.

“Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса”, – сказал Зангане, отвечая на вопрос, каким образом усиление власти Москвы и Эр-Рияда в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК. По словам министра, нефтяной картель должен решить проблему односторонности принятия решений в организации. “Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке”, – сказал он.

Напомним, накануне проведения саммита G20 президент России Владимир Путин в интервью британской Financial Times отметил, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка». Уже на следующий день в Осаке Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, после чего представители обоих государств приняли решение работать над продлением сделки, о чем позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет vz.ru/economу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:05
Германия не будет отправлять войска в Сирию
16:50
ОАЭ сокращают контингент в Йемене
16:41
Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке
16:26
В Амстердаме столкнулись два самолета
16:05
Иран считает Евросоюз лохами
15:48
Лавров: переговоры Путина с Зеленским имеют право на жизнь
15:45
Трамп не будет больше иметь дел с критиковавшим его послом
15:37
Послом Франции в Израиле назначили еврея
15:26
Хути нанесли удар по саудовскому аэропорту
15:01
Вооруженные силы Турции “перекрыли” сирийский Идлиб
14:38
Ганц: Нетаниягу должен был отдать мне мандат 
14:18
Либерман: Разберитесь с Газой, потом говорите об Иране
13:46
Опасные связи: Барак и Нетаниягу обвиняют друг друга
13:44
Кахоль Лаван: Нет нужды в предвыборных союзах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus