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США призывают Германию к активности в Сирии 09.07 18:15   MIGnews.com

США призывают Германию к активности в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью изданию Welt am Sonntag высказался по поводу “замещения” части американских военных на севере Сирии германскими военнослужащими.

Джеффри привлек внимание к активной роли Берлина в политическом урегулировании кризиса в Сирии и в вопросе борьбы с террористами ДЕАШ. “Однако, мы все же ожидаем от Берлина большей активности в военной сфере”, – констатировал спецпредставитель США.

“Мы не ожидаем от Берлина размещения боевых частей в регионе. Лучше всего с террористами ДЕАШ справляются местные силы. Вместе с тем в вопросах воздушной поддержки, логистики, подготовки кадров и технической поддержки пробелы имеются и их нужно устранять”, – сказал Джеффри.

Он подчеркнул, что военная миссия Германии будет работать “во имя стабильности на севере Сирии”.

“Если не будет стабильности, то ДЕАШ и другие преступные группы вернутся в регион. Мы хотим искоренить ДЕАШ. США выступают за процесс политических реформ в Сирии под эгидой ООН и полный вывод проиранских сил из этой страны”, – сказал спецпредставитель.

Джеффри добавил, что обсуждал данный вопрос с представителями властей Германии, которые пообещали “обдумать” предложения Вашингтона.


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