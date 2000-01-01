09.07 18:15 MIGnews.com

США призывают Германию к активности в Сирии

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью изданию Welt am Sonntag высказался по поводу “замещения” части американских военных на севере Сирии германскими военнослужащими.Джеффри привлек внимание к активной роли Берлина в политическом урегулировании кризиса в Сирии и в вопросе борьбы с террористами ДЕАШ. “Однако, мы все же ожидаем от Берлина большей активности в военной сфере”, – констатировал спецпредставитель США.“Мы не ожидаем от Берлина размещения боевых частей в регионе. Лучше всего с террористами ДЕАШ справляются местные силы. Вместе с тем в вопросах воздушной поддержки, логистики, подготовки кадров и технической поддержки пробелы имеются и их нужно устранять”, – сказал Джеффри.Он подчеркнул, что военная миссия Германии будет работать “во имя стабильности на севере Сирии”.“Если не будет стабильности, то ДЕАШ и другие преступные группы вернутся в регион. Мы хотим искоренить ДЕАШ. США выступают за процесс политических реформ в Сирии под эгидой ООН и полный вывод проиранских сил из этой страны”, – сказал спецпредставитель.Джеффри добавил, что обсуждал данный вопрос с представителями властей Германии, которые пообещали “обдумать” предложения Вашингтона.